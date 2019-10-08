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Экономика

Операционная прибыль Samsung Electronics сократилась вдвое

Write: 2019-10-08 12:23:54Update: 2019-10-08 17:01:53

Операционная прибыль Samsung Electronics сократилась вдвое

Photo : YONHAP News

В третьем квартале текущего года операционная прибыль Samsung Electronics сократилась вдвое. Однако она оказалась выше прогнозов аналитиков инвестиционных компаний. Согласно представленным 8 октября предварительным данным, продажи компании в указанный период снизились на 5% в годовом исчислении, составив 51,8 млрд долларов. Отметка выросла на 10% в сравнении с предыдущим кварталом. Операционная прибыль сократилась на 56% в годовом исчислении, но увеличилась на 16% по сравнению со вторым кварталом, составив 6 млрд 400 млн долларов. 
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