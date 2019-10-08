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Экономика

РК и Индонезия проводят десятый раунд переговоров по СЕРА

Write: 2019-10-08 12:33:47Update: 2019-10-08 13:08:05

РК и Индонезия проводят десятый раунд переговоров по СЕРА

Photo : YONHAP News

8-10 октября РК и Индонезия проводят на острове Бали десятый раунд переговоров по Всеобъемлющему соглашению об экономическом партнёрстве (СЕРА). Как сообщили  в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, повестка переговоров касается списка товаров и услуг, инвестиций, вопроса обозначения страны-производителя продукции, общего сотрудничества и его регламента. Ранее в феврале министры торговли двух стран договорились возобновить переговоры по соглашению. Южнокорейское правительство ставит целью достижение скорейшего успеха в этом  вопросе, учитывая увеличение нестабильности на мировом рынке и ухудшение условий экспорта. До сих пор стороны достигли договорённостей по значительной части спорных тем. На нынешних переговорах планируется обсуждение нерешённых чувствительных вопросов. 
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