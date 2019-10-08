РК и Индонезия проводят десятый раунд переговоров по СЕРА

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8-10 октября РК и Индонезия проводят на острове Бали десятый раунд переговоров по Всеобъемлющему соглашению об экономическом партнёрстве (СЕРА). Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, повестка переговоров касается списка товаров и услуг, инвестиций, вопроса обозначения страны-производителя продукции, общего сотрудничества и его регламента. Ранее в феврале министры торговли двух стран договорились возобновить переговоры по соглашению. Южнокорейское правительство ставит целью достижение скорейшего успеха в этом вопросе, учитывая увеличение нестабильности на мировом рынке и ухудшение условий экспорта. До сих пор стороны достигли договорённостей по значительной части спорных тем. На нынешних переговорах планируется обсуждение нерешённых чувствительных вопросов.