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7 октября в Сеуле состоялась встреча глав МИД РК и Польши - Кан Гён Хва и Яцек Чапутовича. Стороны обменялись мнениями по политической ситуации на Корейском полуострове и в Европе. Они приветствовали развитие двусторонних обменов на высоком уровне, договорившись на их основе укреплять стратегические партнёрские отношения. Кан Гён Хва выразила надежду на получение южнокорейскими компаниями возможности участия в масштабных инфраструктурных проектах Польши, в том числе строительство АЭС и нового аэропорта. Она также предложила наращивать сотрудничество в оборонной области. Её польский коллега Яцек Чапутович, в свою очередь, выразил надежду на то, что высокотехнологичные компании РК примут участие в крупных государственных проектах Польши, а также на увеличение польского экспорта сельскохозяйственных продуктов на южнокорейский рынок. Стороны сошлись во мнении о необходимости расширения понимания и обменов между двумя народами с учётом того, что в этом году исполняется 30 лет ента установления дипломатических отношений.