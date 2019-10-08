РК и Колумбия продолжают успешное сотрудничество в рамках FTA

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8 октября министр промышленности, торговли и энергетики РК Сон Юн Мо встретился с министром торговли, промышленности и туризма Колумбии Мануэлем Рестрепо Авондано, который накануне прибыл с визитом в РК. стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сферах внешней торговли, инвестиций, промышленности и энергетики. Сон Юн Мо положительно оценил увеличение двусторонних обменов после заключения в 2016 году соглашения о свободной торговле (FTA), выразив надежду на совместное процветание на основе сотрудничества. В тот же день стороны провели второе заседание совместного комитета по контролю за исполнением условий FTA. Участники мероприятия поделились оценкой выполнения соглашения, обсудили направления дальнейшей политики взаимной торговли и обменялись результатами работы органов, осуществляющих контроль за выполнением FTA. В прошлом году двусторонний товарооборот составил 1 млрд 846 млн долларов. Это на 600 млн долларов больше, чем до подписания соглашения о свободной торговле.