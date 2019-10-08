Мун Чжэ Ин: РК успешно работает над заменой японского высокотехнологичного сырья

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8 октября президент Мун Чжэ Ин заявил о необходимости активизации диалога с Национальным собранием в целях скорейшего принятия специального закона о поддержке производства сырья, запчастей и оборудования. Он также отметил важность оказания полномасштабной помощи профильным компаниям. Выступая на заседании кабинета министров, глава государства отметил, что через несколько дней исполнится ровно 100 дней с момента введения Японией ограничений на поставку в РК стратегически важного промышленного сырья. По его словам, правительство совместно с народом хорошо справляется с замещением поставок высокотехнологичного сырья из Японии, расширяя другие каналы импорта, а также налаживая собственное производство. Это, отметил президент, может укрепить качество и конкурентоспособность отечественной экономики. Мун Чжэ Ин также заявил, что правительство делает всё возможное для обеспечения двигателей нового роста экономики в условиях спада, происходящего на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике и усугубления торговой войны между США и КНР. Президент сказал, что правительство сосредоточено на реализации второго бума венчурного бизнеса, стратегии ренессанса промышленности и развитии новых отраслей.