Выбросы парниковых газов достигли рекордного показателя

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В 2017 году в РК объём выбросов в атмосферу парниковых газов вырос на 2,4% в годовом исчислении, достигнув максимальной отметки в 709 млн 140 тыс. тонн. Об этом сообщили в Информационном центре при министерстве экологии. По сравнению с 2016 годом отметка выросла на 16,5 млн тонн. Наибольший рост выбросов отмечен в производстве электроэнергии - на 3,5%, в металлургии - на 6,5%, в сфере фторированных газов - на 20,6%. Увеличение выбросов за счёт сжигания угля во многом объясняется тем, что на фоне закрытия нынешним правительством устаревших угольных электростанций, был открыт ряд новых подобных объектов по лицензиям, выданным ещё предыдущими властями.