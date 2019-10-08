РК и Аргентина развивают сотрудничество в сферах высоких технологий

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В понедельник в Сеуле состоялась встреча министра науки и информационно-коммуникационных технологий Чхве Ги Ёна и министра науки, технологии и промышленных инноваций Аргентины Лино Бараньяо. Они обсудили вопросы сотрудничества и подписали меморандум о взаимопонимании по взаимодействию в сфере науки и технологий. В документе изложен план сотрудничества по таким направлениям, как анализ данных, искусственный интеллект, биотехнологии и другие. Лино Бараньяо выразил надежду на расширение обменов в сферах искусственного интеллекта и связи пятого поколения 5G. Чхве Ги Ён объяснил своему коллеге политику правительства РК по развитию информационных технологий, предложив активизировать меры по увеличению присутствия южнокорейских компаний на аргентинском рынке.