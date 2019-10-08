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В мире

Спасён весь экипаж северокорейской рыболовной шхуны

Write: 2019-10-08 13:05:06Update: 2019-10-08 13:13:13

Спасён весь экипаж северокорейской рыболовной шхуны

Photo : YONHAP News

Всех 60 членов экипажа северокорейской рыболовной шхуны, которая затонула после столкновения с японским судном рыболовной инспекции, удалось спасти. Об этом сообщила 7 октября японская телерадиокомпания NHK. Напомним, что в понедельник в 9:10 утра в 350 км к северо-западу от полуострова Ното префектуры Исигава столкнулись два судна. В результате северокорейская шхуна затонула. В воде оказались 60 членов  экипажа. Все они были спасены, после чего переданы на другое северокорейское судно. Сообщается, что непосредственно перед  инцидентом японская сторона обнаружила шхуну КНДР в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ), потребовав покинуть район. После этого шхуна сделала внезапный и резкий поворот, который привёл к столкновению. Среди членов  экипажа инспекционного судна Японии пострадавших нет. 
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