Ли Чжу Ёль: Возросла нестабильность южнокорейской экономики

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Замедление темпов роста мировой экономики и затягивание восстановления рынка полупроводников привели к увеличению нестабильности южнокорейской экономики. Об этом заявил 8 октября управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль. По его словам, США сохраняют положительный рост за счёт высокого потребления, но другие развитые и развивающиеся страны столкнулись с ослаблением роста из-за снижения глобального товарооборота. Он отметил, что такая тенденция, по прогнозам, будет сохраняться ещё некоторое время. По направлению кредитно-денежной политики он заявил о планах сохранять концепцию количественного смягчения. По его словам, объёмы финансовых вливаний в экономику будут определяться, исходя из изменений финансовой стабильности и макроэкономических показателей в целом.