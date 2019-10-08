В РК зафиксирован дефицит бюджетного баланса

C января по август этого года общий бюджетный баланс РК зафиксировал дефицит в объёме 22 трлн 300 млрд вон или 18 млрд 600 млн долларов. Дефицитный показатель в указанный период отмечался в 2009, 2014 и 2015 годах. Однако нынешний объём является самым большим. В министерстве планирования и финансов нынешняя ситуация объясняется сокращением доходов центрального правительства в связи с эффектом политики повышения самостоятельности региональных властей, а также увеличением расходов, связанных с дополнительным бюджетом. Если не учитывать страховой фонд, то дефицит составит 41 млрд 300 млн долларов. Общие доходы бюджета с начала года по август снизились на 400 млн долларов, составив 273 млрд долларов. Объём налоговых поступлений сократился на 3 млрд долларов, составив 175 млрд 100 млн долларов.