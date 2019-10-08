Ли До Хун и Стивен Бигэн обсудят план сохранения американо-северокорейского диалога

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Специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун в ходе визита в Вашингтон обсудит со своим американским коллегой Стивеном Бигэном план действий по сохранению диалога с КНДР и достижению реальных результатов. Об этом он заявил 7 октября на встрече с южнокорейским корреспондентом. Затронув результаты рабочих переговоров представителей КНДР и США в Стокгольме, он сказал, что стороны не достигли каких-либо конкретных результатов, но в течение 8,5 часов они имели возможность в достаточной мере обменяться мнениями. Ли До Хун также сказал, что дальнейшее развитие событий будет непростым, а самым важным в этих условиях является сохранение сотрудничества между КНДР и США. Ли До Хун пробудет в Вашингтоне до 10 октября. По его словам, целью визита является ознакомление с более конкретными подробностями переговоров КНДР и США в ходе контактов со Стивеном Бигэном.