РК и Россия создадут горячую линию связи между ВВС

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РК и Россия намерены подписать меморандум о взаимопонимании по вопросу создания горячей линии связи между военно-воздушными силами двух стран. Об этом 8 октября в ходе парламентской инспекции сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. Указывается, что таким образом РК прилагает усилия для предотвращения случаев нарушения опознавательной зоны ПВО (KADIZ) иностранными самолётами. Сообщается, что переговоры по установлению горячей линии связи начались ещё в 2004 году, а договорённость по меморандуму была достигнута 16 ноября прошлого года. Стороны продолжают обсуждение сроков и формата подписания документа. На 22 октября намечено проведение заседания совместного военного комитета. Также идёт работа по подготовке горячей линии связи с Китаем.