Мун Чжэ Ин призвал правительство готовиться к дальнейшему внедрению сокращённого рабочего времени

Photo : YONHAP News

Южнокорейская экономика продолжает испытывать трудности, в том числе связанные с усугублением торговых противоречий в мире и общим спадом роста мировой экономики. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 8 октября на заседании кабинета министров. Он подчеркнул, что для повышения экономической динамики в таких условиях нужна активность в частном секторе. Президент заявил, что с этой целью правительство должно прислушаться к частным компаниям, прилагая дополнительные усилия. Помимо этого глава государства распорядился подготовиться к дальнейшему сокращению рабочего времени. По его словам, сокращённый рабочий день успешно введён в компаниях с количеством работников более 300 человек. Однако в деловых кругах выражают опасения по поводу предстоящего введения данного новшества в более мелких компаниях, в которых работают свыше 50 человек. Поэтому нужно, чтобы парламент как можно быстрее рассмотрел смягчающие законопроекты, включающие меры гибкого рабочего графика.