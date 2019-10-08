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В этом году исполняется 60 лет южнокорейской отрасли электроники, которая является главной движущей силой отечественной экономики. В этой связи 8 октября министерство промышленности, торговли и энергетики, Корейская ассоциация производителей электроники (KEA), Корейская ассоциация производителей полупроводников (KSIA) и Корейская ассоциация производителей дисплеев (KDIA) провели торжественную церемонию по этому случаю в Корейском центре выставок и конференций KOEX. В мероприятии приняли участие около 400 представителей деловых кругов и правительства. В их числе премьер-министр Ли Нак Ён, министр промышленности, торговли и энергетики Сон Юн Мо и другие. Одновременно в выставочном центре KOEX открылась юбилейная 50-я выставка Korea Electronics Show, которая продлится по 11 октября. 444 отечественные и зарубежные компании представляют свои разработки в сферах искусственного интеллекта, интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности и других составляющих четвёртой промышленной революции, а также умную бытовую технику, новейшие разработки для умных автомобилей и многое другое. В прошлом году на электронику пришлось 36% южнокорейского экспорта. С 1988 года она занимает первое место по объёму экспорта среди всех отраслей. РК является мировым лидером по поставкам смартфонов, телевизоров, полупроводников и других подобных товаров.