В СБ ООН провели закрытое обсуждение запуска БРПЛ в КНДР

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8 октября в СБ ООН состоялось закрытое обсуждение недавнего запуска КНДР баллистической ракеты подводных лодок. После этого представители шести европейских стран при ООН приняли совместное заявление с осуждением ракетного запуска. Обсуждение было проведено по запросу Великобритании, Франции и Германии. В августе эти три страны также дважды инициировали экстренное обсуждение ракетных запусков Севера, делая совместные заявления. На этот раз к осуждению действий Пхеньяна присоединились также Бельгия, Польша и Эстония. В совместном заявлении шести стран озвучено требование к КНДР о выполнении международных санкций, возобновлении переговоров с США и принятии реальных мер по ликвидации оружия массового уничтожения. В нём также изложено осуждение провокационных действий КНДР и позиция о том, что они являются нарушением резолюций СБ ОООН. Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что сохранение санкций СБ ООН является обязательным, а антисеверокорейские санкции международного сообщества должны полностью и строго исполняться.