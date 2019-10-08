В Инчхоне будет открыт первый в РК центр лицензирования дронов

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К 2021 году в Инчхоне будет открыт первый в РК Национальный центр лицензирования дронов. Об этом 9 октября сообщили в мэрии Инчхона. На проект планируется выделить 23,2 млрд вон или 19,4 млн долларов. В центре будет оборудована крытая зона для тестирования площадью 4.830 кв метров, взлётные полосы и другие инфраструктурные объекты. Центр будет заниматься проверкой и лицензированием беспилотных дронов. В настоящий момент подобный контроль осуществляется в основном на основе оценки лётных характеристик. Однако отмечается слабость процедуры оценки безопасности и стабильности аппаратов на стадии производства. Кроме того, до декабря следующего года мэрия Инчхона создаст полигон для испытания дронов. Также планируется подготовка образовательных, ознакомительных и предпринимательских платформ, связанных с дронами. Предполагается, что центр лицензирования дронов может действовать в синергии с центром робототехники Incheon Robot Land, который находится рядом.