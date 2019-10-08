В РК отметили День корейской письменности Хангыль

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9 октября жители РК отметили очередной День корейской письменности Хангыль, созданной 573 года назад. Праздничная церемония состоялась на сеульской площади Кванхвамун. В ней приняли участие представители правительства и научных кругов, простые граждане, иностранные представители. По случаю праздника фонд образовательных центров имени короля Сэчжона Великого объявил о проведении в центрах по всему миру конкурса сочинений на корейском языке. Было отобрано две темы: «Письмо королю Сэчжону Великому» и «Как я изменился, изучая корейский язык». Трое победителей получат возможность бесплатно пройти курс языкового обучения в южнокорейских вузах. Местные власти продолжают прилагать усилия для развития и распространения корейского языка. В 1997 году Хангыль вошёл в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и был назван самой логичной и научной системой письменности в мире.