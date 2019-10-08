Бойкот японских товаров и услуг в РК продолжается

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В РК около 100 дней продолжается бойкот японских товаров и услуг, ставший реакцией южнокорейской общественности на меры Японии по ограничению поставок высокотехнологичного сырья. Последствия этого особо явно наблюдаются на японском острове Цусима префектуры Нагасаки, который до недавнего времени считался символом сотрудничества и обменов РК и Японии. Местные деловые круги, сильно зависящие от южнокорейских туристов, обратились в администрацию с призывом оказать экстренную финансовую помощь. Представители корейской диаспоры на острове говорят о том, что в последнее время туристов из РК почти не видно. За последние три месяца остров посетили 63.496 южнокорейцев. Это на 70,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом каждый месяц снижение становится всё более значительным. Отмечается, что многие рестораны и гостиницы закрываются и рассматривают такую возможность.