В РК ужесточаются меры борьбы с вирусом африканской чумы свиней

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С 10 октября министерство продовольствия, сельского, лесного хозяйства РК определит буферные зоны за пределами радиуса в 10 км от мест обнаружения вируса африканской чумы свиней в городах Коян, Пхочхон, Янчжу, Тондучхон провинции Кёнгидо, а также в уездах Чхольвон-гун провинции Канвондо и Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо. В таких зонах будет соблюдаться строгий контроль передвижения транспорта, который является одним из главных средств горизонтального распространения вируса. Все фермы в таких зонах подвергнуться тщательной проверке и профилактическим мерам. На главных дорогах, объединяющих буферные зоны с местами выявления вируса и южными районами провинции Кёнгидо, будут выставлены пункты контроля для ограничения передвижения спецтранспорта скотоводческих хозяйств. Запрещается перевозить корм из заражённых и южных районов Кёнгидо через буферные зоны. Министерство призывает фермеров соблюдать режим карантина. С появлением буферных зон власти намерены по GPS отслеживать передвижение спецтранспорта.