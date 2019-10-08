РК заняла 13-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности WEF

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РК в 2019 году заняла 13-е место среди 141 страны в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF). Это на две позиции лучше, чем год назад. Среди 17 стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона РК стала пятой, а среди 36 членов ОЭСР десятой. Среди семи стран с уровнем ВНД выше 30 тыс. долларов и численностью населения выше 50 млн человек РК заняла пятое место. В общем рейтинге лидером стал Сингапур. На второй позиции США, третьей - Гонконг. В пятерку также вошли Нидерланды и Швейцария. По критериям здравоохранения и человеческих ресурсов РК заняла 8 место, улучшив своё положение на 11 ступеней. По уровню распространения информационно-коммуникационных технологий и макроэкономической стабильности страна стала лидером. По эффективности рынка товаров и услуг, несмотря на улучшение рейтинга на 8 ступеней, РК сохранила низкий показатель - 59-е место. По эффективности рынка труда страна опустилась на три ступени до 51-го места. Составители рейтинга отметили, что РК является мировым лидером в сфере информационно-коммуникационных технологий, обладая высочайшим уровнем макроэкономической стабильности и инноваций. Однако указывается на необходимость повышения внутренней конкуренции и исправления ситуации негибкости и двойственной структуры рынка труда.