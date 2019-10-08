В Вашингтоне состоялась встреча представителей РК, США и Японии на переговорах по КНДР

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После безрезультативных рабочих переговоров КНДР и США, прошедших недавно в Стокгольме, в Вашингтоне состоялась встреча представителей РК, США и Японии на переговорах по северокорейской проблеме. 8 октября на встрече с журналистами специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун заявил, что стороны обсудили вопросы сохранения диалога с КНДР. По его словам, он провёл двусторонние встречи со своими коллегами из США и Японии Стивеном Бигэном и Сигэки Такидзаки, а также трёхсторонние переговоры. Ли До Хун сказал, что РК и США поддерживают сотрудничество и будут сохранять его и впредь. На вопрос о возможности продолжения рабочих переговоров КНДР и США в течение ближайших двух недель он предложил наблюдать за развитием ситуации. На остальные вопросы Ли До Хун отвечать отказался. Помимо этого, в госдепе он провёл встречу с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвидом Стилвеллом.