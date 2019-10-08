В госдепе прокомментировали консультации представителей РК, США и Японии в Вашингтоне

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В госдепартаменте США прокомментировали прошедшие 8 октября в Вашингтоне консультации спецпредставителя США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна с его коллегами из РК Ли До Хуном и Японии Сигэки Такидзаки в двустороннем и трёхстороннем форматах. В частности, отмечается, что стороны подтвердили понимание важности тесного сотрудничества трёх стран в деле налаживания прочного мира и достижения полной денуклеаризации на Корейском полуострове. В последний раз представители трёх стран проводили встречу 24 сентября в Нью-Йорке. Предполагается, что нынешний контакт был нацелен на обсуждение содержания стокгольмских рабочих переговоров представителей КНДР и США, прошедших 5 октября, а также дальнейших действий. Важный смысл нынешней встречи в Вашингтоне заключается в подтверждении готовности к продолжению тесного сотрудничества по северокорейскому вопросу. Подчёркивание госдепом важности сотрудничества РК, США и Японии может указывать на позицию США о том, что разногласия Сеула и Токио не должны влиять на трёхсторонний формат взаимодействия.