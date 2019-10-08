Председатель Президиума ВНС КНДР принял делегацию руководителей российских СМИ

Председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Чхве Рён Хэ принял делегацию руководителей российских СМИ. Как сообщает агентство ЦТАК, встреча состоялась 9 октября во Дворце съездов «Мансудэ» в Пхеньяне. Чхве Рён Хэ считается вторым человеком в системе власти КНДР. Его контакт с представителями иностранных СМИ является очень примечательным и необычным событием. Это может означать значительное сближение КНДР и России. В тот же день делегацию приняли замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль и генеральный директор ЦТАК Ким Чхан Гван. Руководители информационных агентств двух стран подписали новое соглашение о сотрудничестве. Делегация руководителей российских СМИ прибыла в Пхеньян 8 октября. В её составе глава Роспечати Михаил Сеславинский, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман и первый заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин.