РК пытается вынести на обсуждение мирового сообщества тему сброса загрязнённой воды с АЭС «Фукусима-1»

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Южнокорейское правительство вновь предложило обсудить на международном мероприятии возможность сброса Японией в Восточное море радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1». С 7 октября в штаб-квартире Международной морской организации проходит заседание участников Лондонской конвенции и протокола по предотвращению загрязнения моря. Южнокорейская сторона направила запрос о включении в официальную повестку мероприятия проблемы сброса загрязнённой воды. До сих пор Лондонская конвенция и протокол касались только сброса мусора и загрязняющих веществ в море судами. Тема сброса воды с АЭС «Фукусима-1» исключалась из списка вопросов. РК предлагала обсудить эту проблему в рамках конвенции ещё с 2011 года. Но Япония и руководство Международной морской организации сохраняло позицию, что данный вопрос должен решаться в МАГАТЭ. На этот раз южнокорейский представитель, начальник отдела экологии министерства морского и рыбного хозяйства Сон Мён Даль указал о, что японские власти в последнее время рассматривают возможность реального сброса загрязнённой воды в море. Он подчеркнул, что Япония должна обсудить эту тему с соседними странами и всем мировым сообществом, предоставив необходимую информацию. Успехом можно назвать то, что японская сторона впервые заявила о готовности предоставлять данные по этому вопросу.