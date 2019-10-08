РК уважает позицию шести стран, выраженную в заявлении по северокорейскому ракетному запуску

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МИД РК выразил уважение позиции шести стран, выраженном в совместном заявлении с осуждением недавнего запуска в КНДР баллистической ракеты подводных лодок. Одновременно представитель МИД заявил, что только Совет Безопасности ООН могут сделать окончательный вывод о том, нарушают ли действия Пхеньяна ранее принятые резолюции. Заявление было принято 8 октября Великобританией, Францией, Германией, Бельгией, Польшей и Эстонией после закрытого заседания Совбеза ООН по ситуации в Мали, в рамках которого также была затронута тема запуска Севером баллистической ракеты.