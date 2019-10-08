KDI: Южнокорейская экономика испытывает спад

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Южнокорейская экономика в течение более чем полугода находится на спаде, несмотря на расширение потребления. Об этом говорится в октябрьском докладе Корейского института развития. Ситуация за период с ноября прошлого года по март этого года оценивается как замедление темпов роста, а с апреля как спад экономики. Отмечается, что в августе розничные продажи выросли на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако продолжается снижение экспорта и инвестиций, а также ухудшение ситуации в обрабатывающей и строительной отраслях. Инвестиции в производственные мощности сократились на 2,7%. В сентябре экспорт снизился на 11,7%. Потребительские цены в прошлом месяце сократились на 0,4%.