Представители РК и Японии обсудят торговый спор

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РК и Япония проведут в пятницу в Женеве первый раунд переговоров относительно обращения Сеула во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за японских экспортных ограничений. Об этом сообщили в министерстве торговли, промышленности и энергетики. В сентябре РК подала жалобу в ВТО, утверждая, что японские ограничения на экспорт трёх ключевых высокотехнологичных материалов в РК, введённые 4 июля, не соответствуют обязательствам Токио по соглашениям с ВТО. По правилам ВТО, стороны должны в течение 30 дней начать переговоры по улаживанию спора. Если в течение 60 дней с момента подачи жалобы достичь договорённости не удастся, РК получает возможность сделать запрос о формировании экспертной группы.