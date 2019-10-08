В провинции Кёнгидо зарегистрирован новый случай заражения африканской чумой свиней

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9 октября в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо зарегистрирован очередной случай заражения вирусом африканской чумы свиней. До этого сообщение о подозрении на наличие вируса поступило из деревни Синсо-мён. Последовавшая проверка подтвердила факт заражения. Это первый новый случай выявления вируса с 3 октября. Таким образом, к настоящему моменту вирус обнаружен в 14 хозяйствах страны. Власти начали карантинные мероприятия, в рамках которых планируется уничтожить 8 тыс. голов скота в пределах 3 км от фермы. Кроме того, в уезде Ёнчхон-гун объявлен 48-часовой запрет на передвижение транспорта между свинофермами. Исключением является транспорт скотобоен, который применяется для профилактической ликвидации свиней.