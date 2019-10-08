РК председательствует на региональной конференции ВОЗ

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РК выбрана в качестве председателя конференции Западно-Тихоокеанского отделения ВОЗ. Об этом 9 октября сообщили в министерстве здравоохранения и социального обеспечения РК. В мероприятии принимают участие представители 37 стран региона на уровне министров здравоохранения и их заместителей. С 7 по 10 октября в Маниле проходит 70-я региональная министерская конференция организации, председательствует на которой глава министерства здравоохранения РК Пак Нын Ху. По его словам, решение о его назначении председателем мероприятия говорит о большом внимании членов организации к РК в вопросе разрешения важных вопросов в Западно-Тихоокеанском регионе.