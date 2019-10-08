Иностранцы отдают предпочтение южнокорейским товарам K-Beauty

Photo : YONHAP News

Иностранцы, использующие торговые площадки в интернете, среди южнокорейских товаров наибольшее предпочтение отдают косметике. Такими стали результаты исследования, проведённого Корейской ассоциации внешней торговли среди зарубежных потребителей в США, Китае и странах Европы. Им был задан вопрос о том, что бы они хотели приобрести, посетив РК. Наибольшая доля - 26% сделала выбор в пользу товаров K-Beauty. Далее следуют предметы, связанные с корейской поп- культурой и продуктами питания. Большая часть респондентов - девушки в возрасте от 20 до 40 лет. 62% респондентов впервые познакомились с РК через культурные контенты, в числе которых сериалы и видеоролики. Среди положительных качеств южнокорейской продукции были выделены качество и хорошая репутация.