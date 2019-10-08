Южнокорейские военные потратили на совместные с США учения 10,2 млрд вон

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За последние четыре года южнокорейские военные потратили на проведение совместных южнокорейско-американских учений 10 млрд 200 млн вон или 8,5 млн долларов. Об этом говорится в докладе министерства обороны, представленном 9 октября в парламентский комитет по вопросам обороны. Учитываются учения, проводившиеся с 2016 года по март этого года. Южнокорейские военные открыто озвучивают такие данные второй раз за всю историю проведения совместных учений двух стран. Ранее сообщалось, что в период с 1997 по 2001 год на проведение совместных учений в трёх форматах, в том числе RSOI и Ulchi Freedom Guardian, было потрачено 11 млрд вон. Американская сторона своих данных не представила. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что каждые учения обходятся американской стороне в 100 млн долларов. Южнокорейские эксперты полагают, что расходы США действительно выше, чем у РК, однако озвученная Трампом сумма завышена.