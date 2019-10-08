В РК проходит выставка технологий робототехники Robo World-2019

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С 9 по 12 октября в Корейском международном выставочном центре KINTEX в городе Кояне провинции Кёнгидо проходит 14-я выставка новейших технологий в области робототехники Robo World-2019. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, в мероприятии принимают участие 160 компаний из 10 стран мира, что является рекордным числом в истории выставки. Это самое крупное мероприятие в РК, посвящённое робототехнике. В его рамках проходят международный конкурс роботов, ряд научно-практических конференций. Впервые выставка проходила в 2006 году. Тогда объём профильного рынка составлял 700 млрд вон. В 2017 году отметка выросла более чем в семь раз до 5 трлн вон или 4,2 млрд долларов. Однако из 2.200 профильных компаний, только у двух продажи превышают 200 млрд вон или 167 млн долларов. Кроме того, в этой сфере РК зависит от поставок запчастей из других стран, особенно из Японии. В условиях разногласий Сеула и Токио южнокорейская отрасль робототехники может столкнуться с кризисом. Поэтому правительство принимает различные меры по укреплению самостоятельности отрасли во всех аспектах.