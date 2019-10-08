В Кёнчжу пройдёт десятая выставка культур мира Gyeongju Culture EXPO

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С 11 по 24 октября в городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто будет проходить выставка культур мира Gyeongju Culture EXPO. Местом проведения выбран EXPO парк, неподалёку от туристической зоны Помун. Выставка проводится ежегодно с 1998 года. Каждый раз её открывала грандиозная церемония. Но на этот раз на открытии решено провести мероприятие, в котором будет отражено всё содержание выставки. В рамках Gyeongju Culture EXPO пройдут выступления и показы культурных контентов разных стран. В этом году темой стал девиз «Дорога будущего, открываемая через культуру». На основе новейших технологий видео-воспроизведения организаторы планируют показать историю древнего государства Силла.