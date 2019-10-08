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Южнокорейские железнодорожники проведут трёхдневную забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Решение о ней было принято после того, как в конце августа переговоры представителей профсоюза с руководством с Корейской железнодорожной корпорацией (KORAIL) были прерваны. 19 тысяч членов профсоюза железнодорожников прекратят работу в 9 часов утра в пятницу. По предварительным подсчётам, перевозки пассажиров в период забастовки сократятся на 20%, а грузов – на 60%. Перевозки на линиях метрополитена, соединяющий Сеул с городами провинции Кёнгидо, сократятся до 88,1%, скоростными поездами КТХ до 81,8%, обычными пассажирскими поездами - до 60% от обычного уровня. Грузовые железнодорожные перевозки сократятся до 36,8% от обычного уровня. Правительство намерено принять экстренные меры для предотвращения перебоев в работе транспорта. Для этого к работе будут привлечены пенсионеры и военнослужащие.