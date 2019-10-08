Прямые иностранные инвестиции в РК увеличились в третьем квартале на 4,8%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным в четверг, прямые иностранные инвестиции, поступившие в РК в третьем квартале этого года, составили 3 млрд 610 млн долларов, что на 4,8% больше по сравнению тем же периодом прошлого года. Прямые иностранные инвестиции в так называемые развивающиеся отрасли, которые включают материалы, детали и искусственный интеллект, составили 1,5 млрд долларов, что вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Обрабатывающая промышленность привлекла 370 млн долларов инвестиций, что на 68,2% меньше, чем в прошлом году. Основное снижение произошло за счёт химической и металлургической промышленности. США инвестировали 840 млн долларов, что на 22,5% меньше, чем в третьем квартале прошлого года. Китай инвестировал 160 млн долларов, что на 16,5% меньше, чем в прошлом году. Япония выделила 590 млн долларов, что в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.