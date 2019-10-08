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В мире

Дипломаты из России и США обсудили урегулирование на Корейском полуострове

Write: 2019-10-10 15:56:02Update: 2019-10-10 17:29:45

Дипломаты из России и США обсудили урегулирование на Корейском полуострове

Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов и спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн обсудили в среду по телефону последние события в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Как отмечается в информационном сообщении, размещённом на сайте российского внешнеполитического ведомства, разговор состоялся по инициативе американской стороны. "Обсуждались последние события на треке корейского урегулирования. Условлено наращивать многостороннюю координацию в интересах поддержания политико-дипломатического процесса решения проблем Корейского полуострова", - отмечается в сообщении. 
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