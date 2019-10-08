Число южнокорейцев-противников воссоединения с Севером увеличилось до 20,5%

Photo : YONHAP News

Число южнокорейцев-противников воссоединения двух Корей возросло с 16,1% в прошлом году до 20,5% в этом году, свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Gallup Korea. Одновременно число сторонников национального единения снизилась с 60% в прошлом до 53% в этом году. По словам экспертов, снижение уровня поддержки связано с провалом переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. При этом южнокорейцы всё меньше воспринимают КНДР в качестве главной угрозы. Список стран, представляющих наибольшую опасность для РК, возглавляет Китай. На втором месте КНДР, на третьем Япония. В опросе приняли участие 1200 респондентов, статистическая погрешность составляет 2,8% при уровне достоверности 95%.