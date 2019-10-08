Хон Нам Ги: В РК будет принята стратегия обеспечения сырьевой безопасности

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В целях обеспечения стабильных поставок ключевых стратегических производственных материалов, запчастей и оборудования южнокорейское правительство намерено разработать соответствующую стратегию, определив список наименований ключевых товаров и их приоритетность. Об этом заявил вице-премьер РК по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая 11 октября на первом заседании комитета по обеспечению конкурентоспособности в обеспечении сырья, запчастей и оборудования. Он отметил, что ежегодно на реализацию задач по обеспечению автономности в поставках вышеуказанных стратегических товаров власти намерены выделять более 1,5 млрд долларов. В этом году планируется внести поправки в специальный закон, чтобы создать структурную базу по реализации стратегий укрепления промышленности сырья, запчастей и оборудования. Хон Нам Ги также отметил, что политика правительства по противодействию ограничительным мерам Японии даёт положительные результаты в виде расширения каналов импорта и наращивания инвестиций в профильные отрасли в частном секторе.