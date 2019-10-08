МИД КНДР: Пхеньян может пересмотреть политику в отношении США

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После публикации совместного заявления европейских стран, осуждающих ракетные пуски Пхеньяна, северокорейское правительство может пересмотреть политику в отношении США. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, опубликованном в четверг агентством ЦТАК. В нём подчёркивается, что «США выпрашивали возможность проведения рабочих переговоров. Сейчас они заявляют, что встреча прошла успешно, несмотря на то, что никаких результатов добиться не удалось. На этом фоне они призвали своих приспешников опубликовать осуждающее нас заявление». Кроме того, представитель МИД КНДР подчеркнул, что «терпению Пхеньяна есть предел, ведь нельзя ожидать, что предпринятые навстречу диалогу шаги будут продолжаться бесконечно». Заявление о ракетных пусках КНДР было принято 8 октября Великобританией, Францией, Германией, Бельгией, Польшей и Эстонией после закрытого заседания Совбеза ООН.