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Экономика

В первой декаде октября южнокорейский экспорт сократился на 8,5%

Write: 2019-10-11 10:29:09Update: 2019-10-11 17:44:43

В первой декаде октября южнокорейский экспорт сократился на 8,5%

Photo : YONHAP News

С 1 по 10 октября объём южнокорейского экспорта сократился на 8,5% в годовом исчислении, составив 13 млрд 100 млн долларов. Об этом сообщили 11 октября в Таможенном управлении РК. Экспорт сокращается 10 месяцев подряд, с декабря прошлого года. При этом экспорт полупроводников снизился на 27,2%, нефтепродуктов - на 19,5%, морских судов - на 23,8%. Одновременно увеличился экспорт автомобилей на 15,9%, беспроводных средств связи - на 52,8%, бытовой техники - на 19,4%. Поставки в США, Китай, ЕС и Тайвань уменьшились, а в Японию, Вьетнам, страны Ближнего Востока увеличились. Импорт сократился за первые 10 дней октября на 15,2% в годовом исчислении, составив 13 млрд 800 млн долларов. 
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