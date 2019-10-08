Ли До Хун: Возобновление рабочих переговоров между КНДР и США будет зависеть от развития ситуации

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Возобновление рабочих переговоров между КНДР и США в течение двух недель будет зависеть от развития ситуации. Об этом заявил специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун по возвращении из США. Он отметил, что его коллега Стивен Бигэн подробно рассказал о результатах недавних переговоров с северокорейской стороной в Стокгольме. Кроме того, представителям РК и СШАудалось подробно обсудить дальнейшие направления совместных действий по северокорейской проблеме. По окончании переговоров в Стокгольме правительство Швеции предложило провести вторую встречу через две недели. США приняли это предложение, но представители КНДР отреагировали отрицательно.