РК будет развивать морские отрасли экономики

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Президент РК Мун Чжэ Ин озвучил планы развития пяти новых отраслей, связанных с морем, в числе которых биоресурсы, туризм, экологическое судостроение, новейшее морское оборудование, энергетика. Поставлена цель увеличить соответствующий рынок с 3 трлн вон в этом году до 11 трлн вон в 2030 году. Об этом глава заявил 10 октября во время заслушивания отчётов по стратегии развития новых морских отраслей. Глава государства подчеркнул: «Море это наше будущее». Он отметила большой потенциал стремления руководства провинции Чхунчхон-Намдо «отрыть будущее через море». В рамках реализации этого направления к 2030 году планируется выбрать и поддержать 20 лучших стратапов в этой сфере. Президент выразил готовность оказать всестороннюю помощь в развитии вышеуказанных отраслей. В настоящий момент только 3% всех исследований и разработок в стране приходятся на морскую сферу. К 2022 году правительство намерено увеличить этот показатель до 5%.