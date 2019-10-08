Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Президент РК встретится с иностранными дипломатами

Write: 2019-10-11 11:46:52Update: 2019-10-11 16:53:10

Президент РК встретится с иностранными дипломатами

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин встретится с  главами иностранных диппредставительств, работающих в стране. В администрации главы государства сообщили, что они будут приглашены в Чхонвадэ 18 октября. Действующий глава государства проводил отдельные встречи с послами разных стран, но общее мероприятие с участием всех глав диппредставительств пройдёт впервые. Прежнее правительство проводило такие встречи регулярно. Однако, как отмечается в администрации, Мун Чжэ Ин из-за плотного рабочего графика до сих пор не мог найти подходящего времени. На встрече Мун Чжэ Ин намерен призвать иностранных дипломатов к сотрудничеству в вопросе мирного процесса на Корейском полуострове. 
Список

Рекомендуем