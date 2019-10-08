РК продолжает закупку истребителей F-35A

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К концу следующего года на вооружении южнокорейских ВВС будут состоять 26 истребителей пятого поколения F-35A, которые станут частью арсенала стратегических вооружений. Об этом говорится в докладе военных, представленном 10 октября в ходе парламентской инспекции. В 2020 году США передадут южнокорейской стороне 13 истребителей F-35A, а в 2021 году ещё 14. К настоящему моменту РК получила восемь машин, а к концу года прибудут ещё пять. Сообщается, что поставки истребителей, подготовка пилотов и обслуживающего персонала проходят по плану. Кроме того, к концу года в РК прибудут самолёт-заправщик КС-330 и четыре беспилотных разведывательных самолёта Global Hawk. В 2014 году правительство РК заключило контракт с США на поставку 40 истребителей F-35A общей стоимостью 6 млрд 800 млн долларов. Поставку планируется завершить до 2021 года.