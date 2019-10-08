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С 11 октября года по 12 января будущего года в Варшаве проходит специальная выставка культурно-исторических памятников Кореи. Она приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между РК и Польшей. Это первое мероприятие, посвящённое культуре и истории Кореи, которое проводится в Восточной Европе. На выставке представлены 391 предмет искусства, художественные произведения, артефакты буддийского искусства и многое другое. Выставка разделена на секции, посвящённые периоду трёх королевств, эпохе Корё, Чосон, Силла и другим темам. Государственный центральный музей РК в 2015 году проводил совместную выставку в сотрудничестве с 15-ю польскими музеями.