В Конгрессе США оценили угрозу ракетного потенциала КНДР

Photo : YONHAP News

Исследовательская служба Конгресса США назвала нарастающий потенциал межконтинентальных баллистических ракет КНДР самой большой угрозой безопасности страны наряду с ракетным вооружением Китая и Ирана. Такая оценка была озвучена 9 октября в докладе по противодействию угрозе баллистических ракет. В документе изложено предположение, что Пхеньян обладает сотнями баллистических ракет с малым радиусом действия (SRBM) и средним радиусом (MRBM), которые могут нанести удар по всей территории РК и американским военным базам в Японии. Также указывается, что КНДР разрабатывает МБР, способные достичь территории США.