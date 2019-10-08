Gallup Korea: Рейтинг Мун Чжэ Ина составил 43%

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Как сообщило в пятницу агентство Gallup Korea, уровень поддержки действующего главы государства Мун Чжэ Ина повысился на 1% по сравнению с предыдущей неделей, составив 43%. Отрицательная оценка составила 51%. Среди причин положительной оценки – меры по реформированию прокуратуры и активная внешняя политика, улучшение отношений с КНДР, стремление к реформам и борьбе с коррупцией, эффективность работы. Среди причин отрицательной оценки, как и прежде, кадровые проблемы, недостаточная эффективность решения экономических проблем, односторонность политики, разногласия вокруг государственной политики и общая малоэффективность работы. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 37%. Крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея поддерживают 27% респондентов. Уровень поддержки партии Справедливости составил 7%, партии Справедливого будущего 5%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.