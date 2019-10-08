В Соннаме состоится заседание исполкома Всемирной организации электронных правительств городов

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14-16 октября в Соннаме провинции Кёнгидо пройдёт заседание исполнительного комитета Всемирной организации электронных правительств городов We-Go EXCOM 2019. Данная международная организация работает над поддержанием и укреплением сотрудничества и обменов в сфере «умных городов» и электронного правительства. Она была создана в 2010 году мэрией Сеула. В работе организации принимают участие 133 города из 52 стран, в том числе шесть южнокорейских. В заседании исполкома примут участие 150 представителей 31 города из 22 стран. Они обсудят направления деятельности Всемирной организации электронных правительств городов, текущие вопросы, а также озвучат проекты различных городов по реализации концепции «умного города».