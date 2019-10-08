Прокуратура РК сосредоточится на особо тяжких преступлениях

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Прокуратура РК объявила о планах максимально сократить объём прямых расследований по различным делам. 10 октября в Генеральной прокуратуре сообщили, что ведомство сосредоточится на расследовании дел по серьёзным преступлениям, связанным с нарушением общественного правопорядка и экономических устоев, а также угрожающим безопасности и жизни граждан. В их числе нарушения, касающиеся выборного законодательства, сферы обороны, госслужащих, коррупции и экономики. Это четвёртая по счёту инициатива прокуратуры по реформированию внутренней системы после сокращения штата спецотдела, отмены публичного вызова подозреваемых для дачи показаний и проведения ночных допросов. Было заявлено, что прокуратура будет работать над обеспечением гарантий прав граждан страны, меняя систему в сторону сдерживания внутренних и внешних факторов ограничения гражданских прав. Данная мера была представлена после того, как 8 октября в министерстве юстиции были отобраны задачи по реформированию прокуратуры, сформулированные в таких тезисах как «уменьшение объёма прямых расследований и реформирование структуры прокуратуры, сосредоточенной на гражданском секторе». Кроме того, представлен план разделения функций следствия и связей с общественностью. До сих пор ответственные за расследования одновременно делали публичные сообщения, что становилось причиной утечки конфиденциальной информации в ходе расследования, нанося ущерб правам, а также чести и достоинству заинтересованных лиц. Отныне каждое управление прокуратуры будет иметь отдел общественных связей. В минюсте поприветствовали озвученные инициативы прокуратуры.