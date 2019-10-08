РК сокращает численность сухопутных войск

Photo : YONHAP News

К 2022 году сухопутные войска РК будут сокращены на 100 тыс. военнослужащих. Об этом говорится в докладе командования, представленном 11 октября в ходе парламентской инспекции, проходившей в штабном комплексе Керёндэ в провинции Чхунчхон-Намдо. Такие меры разработаны в рамках подготовки к резкому снижению численности населения, а также оптимизации и повышения эффективности структуры военных подразделений. Такие изменения предусмотрены планом реформирования системы обороны 2.0. К настоящему моменту из 2.053 воинских частей, подлежащих реформированию, соответствующая работа завершена в 602. К 2025 году будет завершена реструктуризация 1.451 воинской части. Таким образом, к 2022 году численность сухопутных войск будет снижена на 99 тыс. человек с 464 тыс. до 365 тыс. военнослужащих. Также планируется сократить количество армейских корпусов и дивизий.